اليوم الـ26 للحرب في أوكرانيا:روسيا تمنح أوكرانيا مهلة حتى صباح الإثنين لتسليم ماريوبول وكييف "إلقاء السلاح والاستسلام غير وارد"

رئيس الوزراء الأوكراني "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".

منحت وزارة الدفاع الروسية، مهلة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لخروج من وصفتهم بـ"القوميين"في ماريوبول لإلقاء السلاح وتوفير ممرا آمنا للخروج منها, وللرد على طلب تسليم ماريوبول. في ما أكدت أوكرانيا أنها لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول"

ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أن قوات أوكرانيا لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول" المحاصرة، وذلك ردًا منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق.وقالت فيريشتشوك إنّ "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".