اليوم الـ26 للحرب في أوكرانيا:روسيا تمنح أوكرانيا مهلة حتى صباح الإثنين لتسليم ماريوبول وكييف "إلقاء السلاح والاستسلام غير وارد"
رئيس الوزراء الأوكراني "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".
منحت وزارة الدفاع الروسية، مهلة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لخروج من وصفتهم بـ"القوميين"في ماريوبول لإلقاء السلاح وتوفير ممرا آمنا للخروج منها, وللرد على طلب تسليم ماريوبول. في ما أكدت أوكرانيا أنها لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول"
ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، أن قوات أوكرانيا لن "تلقي أسلحتها ولن تغادر مدينة ماريوبول" المحاصرة، وذلك ردًا منها على مهلة أعطتها روسيا في وقت سابق.وقالت فيريشتشوك إنّ "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد. لقد سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".
21 مارس 2022
حذر وزير الدفاع الامريكي لويد اوستين، من ان اي تهديد باستخدام سلاح نووي في الحرب ضد اوكرانيا او اي خطاب بهذا الشأن- هما امران خطيران للغاية. واضاف اوستين في حديث لقناة سي بي اس الامريكية، انه ما زال واثقا من قدرة الولايات المتحدة الدفاع عن انفسها. م
قُتل شخص واحد على الأقلّ في كييف جرّاء قصف شنّه الجيش الروسي على مركز تجاري مساء الأحد، وفق ما أعلن رئيس البلديّة.
وكتب رئيس البلديّة فيتالي كليتشكو على تلغرام "قتيل واحد حتّى الآن".
قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن المدينة شهدت عدة انفجارات، مساء الأحد، استهدفت مباني رئاسية ومنطقة تجارية.
وأضاف كليتشكو، في قناته على تيلجرام، أن "قصفا أصاب منازل وحيا تجاريا في حي بوديل بالمدينة".
يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الأحد الاثنين أنّ القدس يمكن أن تُشكّل "المكان المناسب لإيجاد السلام"، في إشارة منه إلى المفاوضات التي كان دعا إلى إجرائها مع روسيا.
أعلن البيت الأبيض الأحد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجّه إلى وارسو الجمعة للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا.