المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا يبدأ في استقبال المرضى غدا الثلاثاء

وزير شؤون المغتربين نحمان شاي " يجب علينا أيضًا ضمان اللجوء للاجئين. لقد فعلنا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا "

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن المستشفى الميداني الذي أقامته إسرائيل في غرب أوكرانيا سيبدأ في استقبال المرضى غدا الثلاثاء، وسيقام حفل الافتتاح بحضور رئيس بلدية موستيسكا، وحاكم المنطقة وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

ومن جهته اعتبر وزير شؤون المغتربين نحمان شاي أن "كلمات زيلينسكي تخترق القلب" وتابع "لقد تعرضت الأمة الأوكرانية للهجوم، وتم مهاجمة الديمقراطية الأوكرانية، وهم في مأزق كبير. لدينا التزام إنساني ويهودي وإسرائيلي بمساعدتهم" وقال نحمان شاي " يجب علينا أيضًا ضمان اللجوء للاجئين. لقد فعلنا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا ".

وفي السياق أكد وزير الخارجية يائير لابيد أن إسرائيل "ستواصل مساعدة الشعب الأوكراني قدر الإمكان" واضاف "لن ندير ظهورنا ابدا لمحنة الناس الذين يعرفون ويلات الحرب".