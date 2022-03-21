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البيت الابيض: بايدن يتوجه إلى بولندا الجمعة للبحث في أزمة أوكرانيا

i24NEWS

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.

زيارة بايدن ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي

أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجّه إلى بولندا الجمعة الوشيك للقاء نظيره البولندي أندريه دودا ومناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا "وسيناقش كيفيّة استجابة الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، للأزمة الإنسانيّة وحقوق الإنسان التي خلّفتها حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا".

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وأشار البيت الأبيض إلى أنّ زيارة بايدن ستتمّ بعد توجّهه إلى بلجيكا حيث يلتقي قادة في حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع والاتّحاد الأوروبي.

ومن جهتها قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "الرحلة ستركّز على مواصلة حشد العالم دعمًا للشعب الأوكراني وضدّ غزو الرئيس بوتين لأوكرانيا". وأضافت "لكن لا توجد خطط (لديه) للسفر إلى أوكرانيا".

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، قد سافر إلى جانب رئيسَي وزراء التشيك وسلوفينيا، إلى كييف الأسبوع الماضي لزيارة العاصمة المحاصرة بعد أن غزت روسيا جارتها السوفياتية السابقة.

كما التقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع أندريه دودا في وارسو في وقت سابق هذا الشهر، حيث أدان كلاهما العمل العسكري الروسي، خصوصا ضد المدنيين.