الرئيس الأوكراني: "القدس هو المكان المناسب لإيجاد السلام بين كييف وموسكو"

"بينيت يحاول إيجاد طريقة لإجراء المحادثات ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا المحادثات مع روسيا"

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن إسرائيل تبذل جهودا كثيرة لترتيب عقد محادثات سلام رفيعة المستوى بين بلاده وروسيا، وتابع: "بالطبع لإسرائيل مصالحها واستراتيجية لحماية مواطنيها. ونحن نتفهم كل ذلك".

وأوضح زيلينسكي، أن "بينيت يحاول إيجاد طريقة لإجراء المحادثات. ونحن ممتنون لذلك. ونحن ممتنون لجهوده، ولذلك سنبدأ عاجلا أو آجلا محادثات مع روسيا، ربما في القدس. هذا هو المكان المناسب لإيجاد السلام. إذا كان ذلك ممكنا".

جاءت تصريحات زيلينسكي، في ندائه اليومي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين بعد توجيه كلمة افتراضية للكنيست الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يحاول العمل كوسيط بين كييف وموسكو.

وفي الأسبوع المنصرم، كثف بينيت جهوده للجمع بين الجانبين وتحدث في عدة مناسبات إلى كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسافر سرا في الأسبوع الماضي إلى موسكو للقاء بوتين.

وكان زيلينسكي، قد ألقى كلمة افتراضية في الكنيست الإسرائيلي، قال فيها "إن القائمين على الدعاية في روسيا يواجهون مهمة صعبة اليوم. فلأول مرة يتحدث رئيس أوكراني إلى البرلمان الإسرائيلي، ومن خلال تسجيل عبر الفيديو إلى شعب إسرائيل، أوكراني اتهمته موسكو بالنازية. هذه الحقيقة تثبت بالفعل أن الأمور ليست كما تقول موسكو".

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم 26، المندلعة منذ يوم 24 فبراير/شباط المنصرم دون بوادر وقف قريب لها، رغم استمرار الجولات التفاوضية بين موسكو وكييف.