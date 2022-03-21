وفد من الكنيست الإسرائيلي يزور المعابر الحدودية بين أوكرانيا وهنغاريا

سيلتقي الوفد باللاجئين اليهود الذين فروا من الحرب ويستعدون للهجرة إلى إسرائيل وبزيارة المعابر الحدودية

قال الكنيست الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، إن وفدا من الكنيست والوكالة اليهودية سيزور هذه الأسبوع المعابر الحدودية بين أوكرانيا وهنغاريا(المجر). وسيلتقي الوفد بموظفين إسرائيليين من الوكالة اليهودية وبرنامجها "ناتيف" الذي يساعد المهاجرين من "الاتحاد السوفيتي" السابق على إعادة التواصل مع تراثهم اليهودي.

وسيضم الوفد أعضاء الكنيست إديث سيلمان (يمينا)، ميري ريغيف (اليكود)، يفغيني سوبا (يسرائيل بيتينو)، فلاديمير بيليك ( يش عتيد) ، يتسحاق بندروس ( يهدوت هتوراة) وحاييم بيتون (شاس).

الزيارة هي جزء من العملية الإسرائيلية، عاد المهاجرون إلى البلاد، والتي تسهل الهجرة الجماعية لليهود الأوكرانيين وعائلاتهم الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن يزور الوفد غد الثلاثاء مركز "عاليه" التابع للوكالة اليهودية في بودابست حيث سيلتقي باللاجئين اليهود الذين فروا من الحرب ويستعدون للهجرة إلى إسرائيل، والأربعاء الوشيك يقوم الوفد بزيارة للمعابر الحدودية.

جدير بالذكر أنه وصل ما مجموعه 273 لاجئا من أوكرانيا إلى إسرائيل أمس الأحد، ومن المتوقع وصول 330 آخرين في مطار بن غوريون اليوم الاثنين، ومنذ بداية الغزو الروسي، استقبلت إسرائيل 5856 مهاجرا من أوكرانيا.