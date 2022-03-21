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جوزيب بوريل: روسيا "متورطة في جرائم حرب"في أوكرانيا، والكرملين يحذر "حظر النفط الروسي سيضر بالجميع"

AFP

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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
OLIVIER MATTHYS / POOL / AFPمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

جوزيف بوريل، "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع"

استنكر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، عمليات التدمير التي ارتكبها الجيش الروسي بشكل عشوائي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية المحاصرة ووصفها بأنها "جريمة حرب كبرى" والكرملين يحذر من أن حظرا أوروبيا على النفط الروسي "سيضر بالجميع"

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وقال قبل اجتماع مع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في عقوبات جديدة ضد موسكو "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. القصف العشوائي يدمر المدينة ويقتل الجميع".