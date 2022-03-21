إسرائيليون أبلغوا وزارة الخارجية الإسرائيلية باعتقال 3 من أقاربهم في أوكرانيا

المحرر السابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب المطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم

أبلغ موطنون إسرائيليون الإثنين، عن اعتقال جنود روس لثلاثة مواطنين إسرائيليين من أقاربهم، يعيشون في مدينة مليتوبول الروسية التي وقعت تحت الإحتلال الروسي وانقطاع الإتصال معهم منذ ذلك الحين، أفاد موقع واينت.

وبحسبهم، فإن مايكل كوموك، المحرر السابق لإحدى الصحف المحلية وصاحب المطبعة، وزوجته فيرا وابنتهما تاتيانا، اعتقلوا صباح اليوم دون أن يتم شرح الأسباب. وقالت تالي برودسكي، وهي صديقة مقربة للعائلة، إنها تخشى على سلامتهم. وقد لجأ الأقارب وأفراد الأسرة إلى وزارة الخارجية طلبا للمساعدة.

وتم إطلاق سراح الثلاثة في وقت لاحق على ما أبلغ الأقارب في البلاد وزارة الخارجية. ولم ترد تفاصيل أخرى حتى اللحظة.