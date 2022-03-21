اتصالات إسرائيلية أوكرانية لزيارة محتملة لرئيس الحكومة الاسرائيلية إلى كييف

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها نفتالي بينيت بين روسيا وأوكرانيا

أفادت موقع "واينت" الاخباري بأنه في غضون الأيام العشرة الأخيرة عرضت أوكرانيا ومكتب الرئيس فلودومير زلنسكي بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت يصل في زيارة إلى كييف ، في إطار جهود الوساطة مع روسيا ونقل الرسائل اليها. وذكر التقرير أن السلطات الاسرائيلية تقول بأن الاوكرانيين معنيون كثيرا بوصول بينيت إلى كييف معتبرين أن الزيارة ستساهم بشكل كبير بالاتصالات لوقف إطلاق النار.

في نهاية الأسبوع الأخير ارتفع مستوى هذه الاتصالات، وفي ديوان رئيس الحكومة طلبوا من جهاز الشاباك البدء باستعدادات أمنية لوصول بينيت الى كييف، في وقت قصير. الاتصالات اديرت على مستوى المسؤولين بين رئيس مجلس الامن القومي ايال حولتا ومكتب بينيت مع مكتب زلنسكي.مسؤولون رسميون عبروا عن تحفظهم ومخاوفهم من المخاطر الأمنية لوصول رئيس الحكومة الإسرائيلية، في ظروف الحرب في كييف، وفقط صباح اليوم أعلن عن قصف جديد قتل فيه ثمانية.

إسرائيل أوضحت للأوكرانيين أن بينيت مستعد للوصول-ان كانت المفاوضات ستكون جدية وسيكون بالامكان إحراز تقدم ملموس، وقال مسؤول مطلع على الاتصالات "من أجل دفع المفاوضات من الواضح حاجة لاجتماعات فعلية" ومن الممكن أن يحدث في حال أفضت المفاوضات الى نتيجة".

وبحسب التقرير فإن التحفظات الأمنية هي السبب الرئيسي لعدم إجراء بينيت زيارة له الى كييف بعد إجراءه اجتماعا مفاجئا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 5 آذار/مارس، في اسرائيل يوضحون أن إجتماع بينيت مع بوتين خلق "الحجة المثالية" للقاء مع زيلنسكي ايضا.

مسؤولون إسرائيليون قالوا إنه لا يوجد جدوى "بالوصول إلى كييف لغرض التقاط الصور" إنما فقط في حال تطورات المفاوضات، في حينه ستكون المبادرة حسب رأيهم ذات إهمية فقط ان حدث اختراق.