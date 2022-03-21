الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب يقترب من 6.5 مليون شخص

"أعداد الناس المشردين وحجم المعاناة التي تكبدها هؤلاء تتفوق على كافة السيناريوهات التي اعددنا العدة لمواجهتها"

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين شردهم الغزو الروسي يقترب من 6.5 مليون، بحسب رويترز.

ويضاف هذا العدد إلى أكثر من 3.3 مليون شخص، هجروا منازلهم منذ بدء الغزو، وفقًا للأمم المتحدة. وقال مدير عام المنظمة أنطونيو غوتيريش "إن أعداد الناس المشردين وحجم المعاناة التي تكبدها هؤلاء تتفوق على كافة السيناريوهات التي اعددنا العدة لمواجهتها".

وأضاف أن النشطاء العاملين في إطار التنظيم قدموا حتى الآن المساعدة لآلاف الأوكرانيين، لكن يتعذر عليهم تقديم المساعدة في المناطق التي يدور فيها القتال الشديد.