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الولايات المتحدة تعقد مؤتمرًا هاتفيًا يجمع دولاً أوروبية لبحث التطورات في أوكرانيا

i24news

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رجل ينظر من نافذة منزله المدمر جزئيًا بعد قصف السفن الحربية الروسية على مشارف أوديسا في 21 مارس 2022.
Oleksandr GIMANOV / AFPرجل ينظر من نافذة منزله المدمر جزئيًا بعد قصف السفن الحربية الروسية على مشارف أوديسا في 21 مارس 2022.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيتوجه بايدن إلى أوروبا للقاء قادة الناتو ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرًا هاتفيًا بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، على ما أفادت رويترز. 

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وقال البيت الأبيض إن الزعماء ناقشوا "التكتيكات القاسية" التي تستخدمها روسيا، بالإضافة إلى الدعم الأمني والإنساني لأوكرانيا. وقال مكتب جونسون: "ناقش القادة التزامهم المستمر بدعم أوكرانيا عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، وتزويد الحكومة الديمقراطية في كييف بالأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها فضلاً عن زيادة الضغط على روسيا".

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ومن المقرر أن يتوجه بايدن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إلى أوروبا، حيث سيلتقي مع قادة الناتو ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي. 