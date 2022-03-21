البنتاغون والاتحاد الأوروبي: روسيا ضالعة بجرائم حرب في أوكرانيا

قال بوريل "في ضوء الدمار الذي حل بأوكرانيا، من الصعب الجدال ضد وقف شراء الوقود من روسيا"

بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه مجرم حرب، يأتي اتهام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لروسيا بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن الجيش الروسي يهاجم أوكرانيا بشكل عشوائي في إطار إستراتيجية متعمدة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "نرى أدلة قوية على أن القوات العسكرية الروسية ترتكب جرائم حرب، ونحن نساعد في جمع إثباتات على ذلك".

ومن جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي الدمار الذي تسبب فيه الجيش الروسي في ماريوبول بأنه "جريمة حرب خطيرة"، وأعلن أنه سيضاعف أموال المساعدات لأوكرانيا. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بعد اجتماع في بروكسل مع وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأوروبية: "لقد اتفقنا على إضافة 500 مليون يورو إلى ميزانية معهد السلام الأوروبي، من أجل الاستمرار في توفير الذخيرة للجيش الأوكراني".

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وقال بوريل "في ضوء الدمار الذي حل بأوكرانيا، من الصعب الجدال ضد وقف شراء الوقود من روسيا". وأضاف وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبيرجيس: "سنتخلص من الاعتماد على الوقود الروسي بشكل تدريجي، ولكن بسرعة متزايدة".