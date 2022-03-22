اليوم الـ27 للحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يشدد على الحاجة لعقد لقاء مع بوتين، وبايدن"بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية"

زيليلنسكي أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن اللقاء مع نظيره الروسي ضروري لتحديد موقف موسكو من إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه "لا يمكن اتخاذ قرار فوري بشأن أراضينا المحتلة" في ما قال بايدن إن:"بوتين يفكّر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية"، وحذره من "عواقب وخيمة" إذا أقدم على ذلك.

وأشار زيلينسكي إلى أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.وتابع: "عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية.. سنعرضها على استفتاء".