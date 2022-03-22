اليوم الـ27 للحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يشدد على الحاجة لعقد لقاء مع بوتين، وبايدن"بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية"
زيليلنسكي أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن اللقاء مع نظيره الروسي ضروري لتحديد موقف موسكو من إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه "لا يمكن اتخاذ قرار فوري بشأن أراضينا المحتلة" في ما قال بايدن إن:"بوتين يفكّر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية"، وحذره من "عواقب وخيمة" إذا أقدم على ذلك.
وأشار زيلينسكي إلى أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.وتابع: "عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية.. سنعرضها على استفتاء".
22 مارس 2022
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أنّه من "الواضح" بالنسبة إليه أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يفكّر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا، محذّراً موسكو من "عواقب وخيمة" إذا ما أقدمت على مثل هكذا خطوة.
قال مسؤول كبير في البنتاغون، الاثنين، إن روسيا كثفت عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا لمواجهة مقاومة القوات الأوكرانية التي تواصل إعاقة تقدم الجيش الروسي في البلاد.
أعلنت وكالة المخابرات الرئيسية في روسيا أن مئات الألغام جرفتها المياه إلى البحر الأسود بعد أن انفصلت عن كابلات تربطها بموانئ أوكرانية، لكن كييف رفضت هذه المزاعم قائلة إنها معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق جزء من البحر.