اليابان تحتج بشدة على انسحاب روسيا من محادثات السلام حول "أراضي الشمال"

تعتبر اليابان ما تطلق عليه "أراضي الشمال" التي يسكنها حوالي 20 ألف نسمة "جزءاً لا يتجزّأ من اليابان"

أعلنت اليابان عن احتجاجها "بشدّة" الثلاثاء على قرار روسيا الانسحاب من المحادثات الثنائية الهادفة إلى توقيع معاهدة سلام، تعثر إبرامها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بسبب خلاف حول أرخبيل "أراضي الشمال" الذي تطالب به اليابان فيما تسيطر عليه موسكو.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمام البرلمان في طوكيو إنّ "هذا الوضع هو نتيجة العدوان الروسي في أوكرانيا". وأضاف أنّ "المحاولة (الروسية) لتحويل هذه القضية الى العلاقات اليابانية-الروسية غير مبرّرة على الإطلاق وغير مقبولة بتاتاً".

وأكّد كيشيدا أنّ اليابان "تحتجّ بشدّة" على قرار موسكو، مجدّداً إدانة بلاده لما تقوم به روسيا في أوكرانيا من أعمال "تغيّر الوضع الراهن بالقوة وبصورة أحادية الجانب".

وفي الأسابيع الأخيرة انضمّت اليابان إلى الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو على خلفية شنها حربًا على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أنّ "الجانب الروسي لا ينوي في ظلّ الظروف الراهنة مواصلة المحادثات مع اليابان بشأن معاهدة السلام". وبرّرت الوزارة هذا الموقف بـ"استحالة مناقشة الوثيقة الأساسية للعلاقات الثنائية مع دولة اتّخذت صراحة موقفاً غير ودّي وتسعى جاهدة لإلحاق الضرر بمصالح بلدنا".