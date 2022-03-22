الرئيس الأمريكي: "بوتين يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا"

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من "عواقب وخيمة" إذا ما أقدم بوتين على مثل هكذا خطوة،

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، إنه من "الواضح"أن الرئيس الروسي "يفكر باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا" وحذره من "عواقب وخيمة" إذا ما أقدم بوتين على مثل هكذا خطوة، مشيرا إلى أن "موسكو اتّهمت واشنطن بحيازة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوروبا".

وأكد بايدن أن بوتين "يعلم أنّه ستكون هناك عواقب وخيمة بسبب الجبهة الموحّدة لحلف شمال الأطلسي"، من دون مزيد من التفاصيل .وأضاف بايدن أنّ الروس "يؤكدون أن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا. هذه علامة واضحة على أنّه (بوتين) يفكّر باستخدام كلا هذين النوعين من الأسلحة".

وجدد بايدن التحذير الذي وجّهه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إلى روسيا في أعقاب الاتهامات التي وجّهتها الأخيرة إلى أوكرانيا بأنّها تتستّر على برنامج سري تدعمه الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة كيميائية.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد قالت "أما وقد أطلقت روسيا اتهاماتها الباطلة، وعلى ما يبدو فإنّ الصين تتبنّى هذه الدعاية، يجب علينا أن نراقب أيّ استخدام روسي محتمل لأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا".