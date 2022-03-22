الحرب في أوكرانيا: روسيا وأوكرانيا يجريان عملية لتبادل الأسرى

تم الإفراج عن عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية مقابل 9 أسرى من الجيش الروسي

أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية (تاتيانا موسكالكوفا)، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ أول عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيديروف، حيث تم تسليم 9 أسرى من الجيش الروسي مقابل العمدة.

و تحدثت المسؤولة الروسية عن قائمة يجري إعدادها عن طريق تلقي الاستفسارات من المواطنين، معربة عن أملها في "ألا تكون هناك أية مماطلة مع القوائم والأوراق والإجراءات".

وفي السياق ذكرت مصادر إعلام أوكرانية أن الجيش الروسي قصف فجر اليوم الثلاثاء بأربعة صواريخ منطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا،

ومن جهته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال، مؤكدا أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات. وأعلنت عن تدمير 8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة الاستثنائية الطارئة الـ 11 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الأربعاء، بشأن الحرب في أوكرانيا حيث سيصوت المشاركون فيها لصالح قرار حول الوضع الإنساني.