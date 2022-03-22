منظمة إيحود هاتسالا الإسرائيلية تواصل إنقاذ لاجئي أوكرانيا من فظائع الحرب

وتضم كل رحلة ما بين 100-160 لاجئًا على متنها ويعمل فيها طاقم طبي تابع لإيحود هتسالا يرافق اللاجئين

أعلنت منظمة إيحود هاتسالا الإسرائيلية اليهودية المنشأ والطابع عن اعتزازها بإحضار ما يزيد عن 2000 لاجئ إلى إسرائيل في إطار "عملية الأجنحة البرتقالية". ونقلت سلسلة رحلات الإنقاذ الجوية الخاصة لاجئين أوكرانيين من ياش ورومانيا وتشيسيناو ومولدوفا وفيينا والنمسا إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن تتوسع عملية الأجنحة البرتقالية في قادم الأيام لتشمل مواقع أخرى من أجل إحضار المزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى إسرائيل. وتضم كل رحلة ما بين 100-160 لاجئًا على متنها ويعمل فيها طاقم طبي تابع لإيحود هتسالا يرافق اللاجئين على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية حتى في منتصف الرحلة، عند الضرورة.

وأعلن إيحود هتسالا/اتحاد الإنقاذ عن نيته إرسال وفد مكون من 30 متطوعًا طبيًا إلى مولدوفا لاستقبال وعلاج المدنيين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

تم تشكيل الوفد بناء على طلب الحاخام الأكبر لمولدوفا، بينشاس سالزمان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الإنقاذ، إيلي بولاك، إن "الوفد الذي يضم مسعفين ومساعدين طبيين يتم تجهيزه بالمعدات الطبية والإنسانية لتقديم المساعدة لمن يعبرون الحدود من أوكرانيا.