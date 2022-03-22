المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 3.5 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا

الأمم المتحدة:"اضطرار 10 ملايين أوكراني لترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء للدول المجاورة"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا خارج بلادهم تجاوز 3.5 ملايين لاجئ" منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى أن "غالبة اللاجئين الأوكرانيين توجهوا إلى الجارة بولندا".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد أعلن علي تويتر، الأحد المنصرم، اضطرار 10 ملايين أوكراني لترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء للدول المجاورة" وتابع "إن الحرب في أوكرانيا مدمرة إلى حد أنها أجبرت 10 ملايين شخص لمغادرة مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو اللجوء لدول أخرى".

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".