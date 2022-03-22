رئيس نقابة الصحافيين الأوكرانيين يؤكد أنه تم الافراج عن ثلاثة اسرائيليين كانوا محتجزين لدى القوات الروسية في أوكرانيا

وقال سيرغي توميلينكو على حسابه على فيسبوك "أخيرًا افرجت قوات الروسية عن عائلة ميخائيل كوموك"

أكد رئيس نقابة الصحافيين الأوكرانيين, سيرغي توميلينكو، اليوم الثلاثاء، الافراج عن 3 إسرائيليين احتجزتهم القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال سيرغي توميلينكو على حسابه على فيسبوك "أخيرًا افرجت قوات الروسية عن عائلة ميخائيل كوموك"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم الاثنين بعد استجوابهم ومصادرة هواتفهم.

وأضاف سيرغي توميلينكو إن ثلاثة من مراسلي الصحيفة احتجزوا لفترة وجيزة الاثنين ثم أطلق سراحهم، وكتب "يدين الاتحاد الوطني الأوكراني للصحافيين الترهيب والضغوط الممارسة على الصحافيين وسكان ميليتوبول وبيرديانسك وخيرسون".

ومن جهتها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في منشور على فيسبوك أمس الاثنين "اختطف الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك".

وكانت القوات الروسية قد خطفت في 11 آذار/مارس رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف ثم أطلقت سراحه بعد أيام.