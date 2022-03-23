مسؤول أمريكي يؤكد أن القوة القتالية الروسية في أوكرانيا تتراجع

أضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "للمرة الأولى ربما يكونون أقل قليلا من 90 %"

أكد مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى، أن القوة القتالية الروسية في أوكرانيا تراجعت إلى ما دون 90 % من مستوياتها للمرة الأولى منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، مما يشير إلى تكبدها خسائر فادحة في الأسلحة والأرواح.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "للمرة الأولى ربما يكونون أقل قليلا من 90 %"، ولم يقدم المسؤول أدلة، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكانت الولايات المتحدة قبل العملية في 24 فبراير/ شباط، قد قدرت أن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا، بجانب ما يكفي من الطائرات والمدفعية والدبابات وغيرها من الأسلحة الأخرى.

وبعد مرور شهر على الحرب، فشلت القوات الروسية في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية وأوقفت القوات الأوكرانية تقدمها على جميع الجبهات تقريبا. وبدلا من ذلك، تحولت موسكو إلى قصف المدن بالمدفعية والصواريخ والقنابل. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وفي نفس السياق، قدر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس الثلاثاء عدد القتلى الروس بالآلاف لكنه امتنع عن تقديم رقم دقيق.

ومع تزايد خسائر الصراع، حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا قد تطلب المساعدة من الصين. ومع ذلك، قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه لم ير أي دليل على تقديم الصين عتادا عسكريا لروسيا.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا توجه حتى الآن إمدادات إضافية إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول "لكننا ما زلنا نرى مؤشرات على أنهم يجرون هذه المناقشات، وأنهم يضعون هذه الخطط من حيث إعادة الإمداد، وكذلك التعزيزات".