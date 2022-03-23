الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي يدعو الحبر الأعظم بأخذ دور الوساطة لإنهاء الحرب في بلاده

أفادت شبكة "سي إن إن" الاخبارية اليوم نقلا عن مسؤولين إمريكيين وعن مسؤولين في حلف الناتو اعتقادهم إمكانية انضمام بيلاروسيا الى روسيا في حربها ضد أوكرانيا قريبا.

وقال مسؤول في حلف الناتو "أنه أصبح من المرجح بشكل متزايد أن تدخل بيلاروسيا في الصراع، فـالرئيس الروسي فلاديمير بوتن يحتاج الدعم.. إن أي شيء سيساعد".وصرح مصدر في المعارضة البيلاروسية أن الوحدات القتالية البيلاروسية جاهزة لاجتياز الحدود الأوكرانية خلال الأيام المقبلة، مع استعداد آلاف الجنود للانتشار.

وعلى صعيد متصل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس الثلاثاء البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا في بلاده، وبعد محادثة هاتفية بين الجانبين قال زلنسكي في تغريدة أن الحبر الأعظم "سيكون موضع تقدير قيام الكرسي الرسولي بوساطة لوضع حدّ للمعاناة الإنسانية" في أوكرانيا.