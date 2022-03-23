السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا لـi24news: "يوجد حاليا ألف إسرائيلي في مناطق القتال، ويحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية"

السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا "يوجد حاليا 1000 إسرائيلي في مناطق القتال، ويحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية"

أكد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، مايكل برودسكي، أمس الثلاثاء، أن سفارته تستمر في نشاطها رغم نقلها إلى بولندا، وأنها أولت عناية خاصة للسماح للإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب.

وأضاف السفير في تصريح لـ I24NEWS, " أصدرنا تحذيرات للإسرائيليين لمغادرة الأراضي الأوكرانية قبل ثلاثة أسابيع من الحرب، لكن الكثيرين لم يستمعوا إلينا، ولهذا السبب اضطررنا إلى إجلائهم بشكل عاجل بعد اندلاع القتال"، مشيرا إلى أن "السفارة مسؤولة أيضًا عن تنسيق المساعدات الإنسانية والحفاظ على الاتصال بالسلطات الأوكرانية".

وقال السفير في تصريحه لـ I24NEWS، "يوجد حاليا 1000 إسرائيلي في مناطق القتال، ويحمل معظمهم الجنسية الأوكرانية، الأمر الذي يجبرهم - الرجال على الأقل - على البقاء هناك، والآخرون الذي يمكن لهم المغادرة يختارون عدم القيام بذلك."

وفي نفس السياق، أعرب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، عن اعتزازه بافتتاح مستشفى ميداني إسرائيلي في أوكرانيا، وقال إنه "أول مستشفى تقيمه دولة أجنبية"، مشيرًا إلى أن "إنشائه كان ثمرة اتصالاته مع الوزراء الأوكرانيين والأمن".

ومن جانب آخر، أكد مايكل برودسكي، أنه لم يتفاجأ بخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومقارناته بين ما يحدث في بلاده والمحرقة، مشيرا إلى أنه "سمع أشياء مماثلة قبل بداية الحرب"، داعيا إلى التساهل مع الرئيس الأوكراني.

وقال السفير في تصريحه لـ I24NEWS، "مهما كان الأمر، لا يمكنك الحكم على الرئيس الأوكراني في محنة"، معربا عن أمله في أن تواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا مع الحفاظ على مصالحها.

ومن وجهة نظره، أيد السفير تنظيم محادثات روسية أوكرانية في إسرائيل، مؤكدًا أنه "في الوقت الذي كانت العديد من الدول تزود أوكرانيا بالسلاح، القليل منها مثل إسرائيل من يقوم بالوساطة بين كييف وموسكو"، مردفا "إنها ميزة يجب أن نستفيد منها وآمل أن تؤتي جهودنا ثمارها".