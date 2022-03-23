قال ستانيسلاف زارين، في تغريدة على تويتر إن "جهاز مكافحة التجسس طلب طردهم من الأراضي البولندية"

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة التجسس البولندي ("آيه بي دبليو") ستانيسلاف زارين، اليوم الأربعاء، أن "وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا".

وقال ستانيسلاف زارين، في تغريدة على تويتر إن "جهاز مكافحة التجسس طلب طردهم من الأراضي البولندية"، مضيفا "اعتقل مواطنا بولنديا للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح المخابرات الروسية"، مشيرا إلى أن "المعتقل كان يعمل في دائرة الأرشيف لبلدية وارسو".، مردفا أن "نشاط المشتبه به يشكل تهديدا لكل من الأمن الداخلي والخارجي لبولندا".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في العام الماضي، أنها "طردت اثنين من الدبلوماسيين الروسيين على خلفية كشف قضية تجسس متورط فيها أيضا ضابط في سلاح بحرية بلادها"، فيما أكدت النمسا في أغسطس/آب 2020، أنه "يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة النمساوية تتحدث عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي".

ومن جانب آخر، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، انتقادات عدة للسياسة التي تعتمدها الدول الغربية، معتبراً أنها "تسعى إلى تحجيم دور بلاده وعزلها"، حسب موقع العربية.

وأكد سيرغي لافروف، أن "الغرب يحاول تحديد دور روسيا كلاعب إقليمي فقط، فيما يجري العمل حالياً على تقويض بلاده وعزلها بشكل تام"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تسعى لخلق عالم أحادي القطب بشكل حصري"، مشددا على أن كل تلك المخططات الغربية انكشفت خلال الأزمة الأوكرانية.

وقال سيرغي لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام معلمي وطلبة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية،: "لم يعد لدي أي شكوك في أن إحدى القواعد التي يحاول الغرب تطبيقها الآن، عندما نتابع ذروة النزاع الأوكراني، هي ردع أي منافس". وأضاف: "الآن يدور الحديث عن روسيا، لكن الصين ستأتي لاحقا، بهدف إحياء نموذج عالمي جديد أحادي القطب بالكامل"، وفق تعبيره.