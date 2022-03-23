الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا

قال بوتين "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "بلاده لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء إيصال الغاز إلى دول غير صديقة"، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون "قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي"، ووجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع، مشدد على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن "موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز".

وأكد الرئيس الروسي أن "بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن بلاده تعمل على اتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل المالية، وقال "سنسهل سداد القروض على الشركات وقد يتم إعفاء بعضها، وسنقدم تسهيلات جمركية لإدخال البضائع الضرورية"، مضيفا أن "الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد"، حسب موقع العربية.

ولفت ميخائيل ميشوستين إلى "أن موسكو ستعمل على استبدال كل الأدوية الأجنبية بإنتاج محلي، وأن عددا من شركات الطيران أصبحت عاجزة بسبب نقص قطع الغيار".