موسكو تطرد دبلوماسيين أميركيين ردًا على طرد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة

تم تسليم مذكرة تضم لائحة باسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم " أشخاص غير مرغوب فيهم"

قررت روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين رداً على طرد واشنطن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.

وذكر بيان الخارجية "في 23 آذار/مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة باسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم + أشخاص غير مرغوب فيهم+ إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأكد المتحدث باسم جهاز مكافحة التجسس البولندي ("آيه بي دبليو") ستانيسلاف زارين، اليوم الأربعاء، أن "وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا".

وأعلنت إيطاليا العام الماضي، أنها "طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس على خلفية كشف قضية تجسس متورط فيها أيضا ضابط في سلاح بحرية بلادها"، فيما أكدت النمسا في أغسطس/آب 2020، أنه "يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة النمساوية تتحدث عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي".

وفي 15 أبريل 2021 أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي، عن سلسلة عقوبات ضد روسيا تضمنت 32 كيانا وشخصية روسية منهم 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم وطرد 10 دبلوماسيين روس، إثر اتهامات بهجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020