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روسيا: تدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 6 مواقع قيادة وراجمتي صواريخ و3 مستودعات ذخيرة

i24NEWS - AFP

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تُظهر صورة الأقمار الصناعية المنشورة هذه التي نشرتها Maxar Technologies نظرة عامة عن كثب لصهاريج تخزين النفط والمنطقة الصناعية في تشيرنيهيف بأوكرانيا في 21 مارس 2022.
AFP / Satellite image ©2022 Maxar Technologiesتُظهر صورة الأقمار الصناعية المنشورة هذه التي نشرتها Maxar Technologies نظرة عامة عن كثب لصهاريج تخزين النفط والمنطقة الصناعية في تشيرنيهيف بأوكرانيا في 21 مارس 2022.

تدمير 255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة وعربة و158 راجمة صواريخ منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير 255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة وعربة و158 راجمة صواريخ منذ بداية العملية العسكرية، وتدمير 86 منشأة عسكرية أوكرانية بينها 6 مواقع قيادة وراجمتي صواريخ و3 مستودعات ذخيرة.

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وقالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا. 

ومن جهته، شدد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على "ضرورة مساعدة أوكرانيا عن طريق مدها بالأسلحة الفتاكة" مشيرا إلى أنه "تم نشر مئات الجنود في لاتفيا دفاعًا عن أمن أوروبا"

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.