مقابلة خاصة لـ i24NEWS : باحث إسرائيلي يعرب عن قلقه جراء تأثير نقص الغذاء على الأمن والاستقرار في المنطقة

د. ايتكس: الغلاء بأسعار الغذاء الرئيسية سيجد انعكاسه بصورة أقسى على الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة

تطرق الباحث الإسرائيلي الدكتور حجاي ايتكس المتخصص في اقتصاد الشرق الأوسط، إلى مصير 90 مليار دولار هي استثمارات روسية غير معلن عنها، موزعة في أكثر من دولة أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وقبرص، وقد نجت من العقوبات الدولية.

وأضاف الباحث أن هناك مبلغ بقيمة 15 مليار دولار يتم استثماره من قبل روسيا في بريطانيا التي صنفت الاستثمارات الروسية على أنها سرية، وبالتالي لا يمكن مراقبتها.

وفي إجابة على السؤال ما إذا يمكن لروسيا أن تعتبر هذه الاستثمارت نافذة للإلتفاف على العقوبات الغربية، قال الباحث إن ذلك صحيح من الناحية المبدئية، ولفت إلى ان العقوبات لا تستهدف الأموال الروسية بل بعض الأفراد والمؤسسات، وليس كل الروس يخضعون للعقوبات.

ويرجح الخبير أن تكون روسيا قد استعدت للسيناريو الحالي، لا سيما بمجال الغذاء الذي يؤثر على الشرق الأوسط. فقد قررت روسيا بعد عام 2010 أن تقلص استيراد الغذاء من دول فرضت عليها العقوبات. "اليوم روسيا هي دولة عظمى، في مجال القمح والغذاء ولربما قامت روسيا بالخطوة ذاتها بالمجال المالي".

وأعرب الضيف عن "قلق حقيقي حيال تداعيات الأزمة الروسية على الدول الفقيرة" فقد أوضح أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع أسعار القمح والحبوب التي تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا مزودتين رئيسيتين لهذه المنتجات، بل إن تزويد هذه الأغذية سيتأثر لا محالة بفعل الحرب.

وساق الخبير الإسرائيلي مثالاً على كيفية تأثر الدول الفقيرة مقارنة مع تلك الغنية، من خلال المقارنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. "ففي حين ينفق الإسرائيليون 18 في المائة من مصروفاتهم على الغذاء، فإن الفلسطينيين يصرفون في المقابل 30 في المائة، والغلاء بأسعار الغذاء الرئيسية سيجد انعكاسه بصورة أقسى على الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة".