اليوم الـ29 للحرب الأوكرانية: زلنسكي يدعو شعوب العالم للتظاهر ضد الغزو الروسي
السويد سترسل خمسة الاف قطعة سلاح لأوكرانيا وبريطانيا سترسل ستة آلاف صواريخ إضافية
مع مرور حوالي الشهر على الغزو الروسي على أوكرانيا، يواصل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي مساعيه بتجنيد الرأي العام العالمي لمساندة بلاده في مواجهة هذا الغزو، وحض مساء الاربعاء في تسجيل فيديو مصور شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضد غزو بلاده.
وطالب زيلينسكي بـ"رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة"، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".
وعلى صعيد متصل للدعم الدولي لأوكرانيا، أعلنت السويد الأربعاء أنها سترسل إلى أوكرانيا خمسة آلاف قطعة سلاح إضافية مضادّ للدروع لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا أن بلاده سترسل ستة آلاف صواريخ إضافية الى إوكرانيا.
24 مارس 2022
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