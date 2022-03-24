بينيت يتحدث محددا مع بوتين ويستعرض أمامه عدة أفكار بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية

كما أعرب الرئيس الروسي لرئيس الحكومة الاسرائيلية عن تعازيه على مقتل 4 إسرائيليين بعملية بئر السبع

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مساء الاربعاء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب في أوكرانيا، وأعلن الكرملين في بيان أن "بينيت تشارك بتقييماته حول الوضع في أوكرانيا، أخذا في الاعتبار محادثات مع قادة آخرين، وعرض عدة أفكار بشأن استمرار المفاوضات".

.وبحسب "روسيا اليوم" أفيد أن بوتين عرض أمام بينيت تقييماته حول المفاوضات، ولما ما يصفه ’عملية عسكرية خاصة’ في أوكرانيا، كما عبر الرئيس الروسي عن تعازيه على الضحايا الإسرائيليين الأربعة الذين قتلوا في عملية بئر السبع قبل يومين ، وذكرت القناة "الرئيس عبر عن تعازيه بخصوص العملية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا بشرية" وأضافت بأن الجانبان "اتفقا على الاستمرار في الحوار".

وكانت المكالمة الأخيرة بين الجانبين قبل أكثر من أسبوع، في خضم جلسة للحكومة الاسرائيلية، حيث ترك بينيت الجلسة لإجراء المحادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرت المكالمة بينهما ساعة ونصف، وقال الكرملين في بيانه في حينه أن بينيت قال لبوتين إنه على تواصل مع عدد من القيادات حول الموضوع.