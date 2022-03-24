مقتل أربعة في لوغانسك واليونيسيف تعلن عن نزوج نصف أطفال أوكرانيا بسبب الحرب

حاكم منطقة لوغانسك ان القتلى الاربعة بسبب قصف روسي مساء امس بينهم طفلين

أعلن حاكم منطقة لوغانسك اليوم الخميس عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوته إثر قصف روسي شرقي أوكرانيا، ومن جانب آخر أعلنت منظمة يونيسيف اليوم أن أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا من منازلهم منذ بداية الغزو الروسي لبلادهم.

واعلن سيرغي غايداي "للأسف، قد يكون عدد الضحايا أعلى بكثير"، واتهم غايداي القوات الروسية باستخدام قنابل الفوسفور. واتهم مسؤولون آخرون في المنطقة روسيا باستخدام هذه القنابل أيضًا في الأيام الأخيرة،وذكرت وكالة فرانس برس أنها لم تتمكن من التحقق من صحّة ذلك على الفور.

وعلى صعيد متصل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان "أدّى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4,3 مليون طفل - أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدّر عددهم بـ7,5 مليون طفل"، موضحةً أن 1,8 مليون طفل تهجّروا من البلاد وأصبحوا لاجئين، و2,5 مليون طفل نزحوا داخل أوكرانيا.