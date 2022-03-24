أمين عام حلف الناتو: علينا أن نضمن ألا يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحرب عالمية

ينس ستولتنبرغ "أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيغير من طبيعة النزاع في أوكرانيا وسيكون له تبعات واسعة النطاق"

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعدظهر اليوم الخميس، على ضرورة ضمان "ألا يتحول الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحرب عالمية" وقال "أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيغير من طبيعة النزاع في أوكرانيا وسيكون له تبعات واسعة النطاق".

وأشار ينس ستولتنبرغ إلى أن "لدينا معلومات تفيد باستهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا"وقال:“إن الحلف قدم الدعم والمساعدة لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوى متطورة وصواريخ مضادة للدروع، مؤكدا على أن أعضاء حلف الناتو وحلفائه قدموا مساعدات مختلفة لكييف وسوف يقدمون المزيد من أجل سلامة أوكرانيا وأمن أوروبا”.

واكد على أن الحلف لن يقوم بإرسال قواته الى أوكرانيا ولن نفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا، مؤكدا على أن هذه القرار يأتى فى اطار حرص الحلف على عدم تصعيد الصراع وإمتداده خارج الحدود الأوكرانية.