وزارة الدفاع الصينية تنفي علمها المسبق بالهجوم الروسي على أوكرانيا

سوليفان: "لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب"

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، أن الادعاءات بأن الصين كانت على علم مسبق بالهجوم الروسي على أوكرانيا "لا أساس لها".

ودعا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، الصين إلى اتخاذ موقف واضح ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، على هامش قمة الناتو الاستثنائية بشأن الحرب في أوكرانيا: "إننا نناشد الصين الانضمام لبقية العالم، وإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل واضح، وعدم تقديم دعم سياسي، بما في ذلك عدم تقديم أي دعم مادي للغزو الروسي لأوكرانيا"، حسب النشر في موقع العين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب".

وانتقد مسؤولون أمريكيون الصين لعدم إدانتها الغزو الروسي، محذرين من أن بكين تتحمل مسؤولية وعليها استخدام نفوذها لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يلتزم بالمبادئ والقواعد الدولية.

وفي وقت سابق، أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها "مخاوف كبيرة" من أن الصين قد تزود روسيا بمعدات عسكرية.