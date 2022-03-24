أوكرانيا: قانون جديد يجرّم التعاون مع روسيا بالسجن حتى 12 عامًا

بالإضافة إلى عقوبة السجن، سيتم منع المدانين من تولي المناصب الإدارية، بما في ذلك المناصب المحلية لمدة 15 عاما

اجتمع أكثر من 360 نائبًا أوكرانيًا الخميس لأول مرة منذ شهر في مقر البرلمان في وسط مدينة كييف للتصويت على مشروع قانون يعاقب على "التعاون" مع روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بعد شهر من بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

تم تبني النص بأغلبية 350 صوتا وامتنع 39 عضوا عن التصويت، وفقا لبيان نشر على موقع البرلمان. ورحبت أولينا شولياك زعيمة الحزب الرئاسي بذلك بالقول "إنها عقوبة عادلة بحق من يساعد المعتدي".

يضاف مشروع القانون الجديد إلى قانون العقوبات الأوكراني بعنوان "المساعدة والتواطؤ مع الدولة المعتدية"، والتي تعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 10 أعوام و12 عامًا على أي "تعاون" مع "العدو" وإدارته وقواته المسلحة أو شبه العسكرية.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، سيتم منع المدانين من تولي المناصب الإدارية، بما في ذلك المناصب المحلية لمدة تصل إلى 15 عامًا وقد تتم مصادرة ممتلكاتهم.

وهذا أول قانون من نوعه يقره البرلمان الأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير.