امريكا اتفقت مع الاتحاد على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لخفض اعتماده على الغاز الروسي.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستوفر 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى "تسريع" الانتقال إلى الطاقة النظيفة.واتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لخفض اعتماده على الغاز الروسي.

وكان طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء المنصرم، بشأن مدفوعات الروبل، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية وزاد من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، الذي يحصل على نحو 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا. وأكثر من ربع وارداته النفطية.