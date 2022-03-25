اليوم الـ30 للحرب في أوكرانيا: أوروبا تستبدل الغاز الروسي باتفاق أمريكي
امريكا اتفقت مع الاتحاد على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لخفض اعتماده على الغاز الروسي.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستوفر 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام، وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى "تسريع" الانتقال إلى الطاقة النظيفة.واتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لخفض اعتماده على الغاز الروسي.
وكان طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء المنصرم، بشأن مدفوعات الروبل، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية وزاد من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، الذي يحصل على نحو 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا. وأكثر من ربع وارداته النفطية.
25 مارس 2022
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إنها استكملت الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت أن القوات الروسية تحاصر كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وميكولايف وتسيطر على خيرسون ومعظم مناطق إقليم زاباروجيا.
أعلنت الرئاسة الروسية أنّها ستطلب من واشنطن توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنّها تؤكد وجود صلة بين نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن هانتر، وأنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا.
قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه لن يحدث شيء مروّع إذا نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في طرد روسيا من «مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى»، لأن العديد من أعضاء المجموعة يخوضون حرباً اقتصادية مع موسكو على أي حال، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.