الجيش الروسي يعترف بمقتل 1351 وإصابة 3825 من جنوده في أوكرانيا

خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون". واستقبلت روسيا 419,736 لاجئًا من أوكرانيا

اعترف الجيش الروسي الجمعة بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير المنصرم إلى اليوم متهما الدول الغربية باقتراف "خطأ" عند تسليمها أسلحة لكييف.وقال أن أوكرانيا تكبدت 14 ألف قتيل من جنودها و16 ألف جريح.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي "خلال العملية العسكرية الخاصة، قتل 1351 جنديًا وأصيب 3825 آخرون". واستقبلت روسيا 419,736 لاجئًا من أوكرانيا منذ بداية العملية، من بين هؤلاء أكثر من 88 ألف طفل وتسعة آلاف أجنبي، بحسب مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزينتسيف.

ومن جهته قال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي "نعتبر أن تزويد الدول الغربية كييف بأسلحة خطأ كبير".وأضاف "هذا يطيل أمد النزاع ويزيد عدد الضحايا ولن يتمكن من التأثير على نتيجة العملية".وتابع "الغرض الحقيقي من مثل تلك الإمدادات ليس دعم اوكرانيا، إنما جرها إلى نزاع عسكري طويل الامد".