ضباط إسرائيليون سابقون يقومون بتدريب المدنيين الأوكرانيين في منشآت سرية

قال مسؤول إسرائيلي إن "القيادة السياسية العليا على دراية بالتدريب لكنها تختار غض النظر عن هذه التدريبات"

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن مجموعة من ضباط إسرائيليون سابقون تقوم بتدريب مدنيين أوكرانيين في منشأة سرية في غرب أوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي شهره الثاني.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه للصحيفة إن "القيادة السياسية العليا على دراية بالتدريب لكنها تختار غض النظر عن هذه التدريبات"، مضيفا "نحن جميعًا متحدون في دعمنا وتضامننا تجاه أوكرانيا، التي تعرضت لأسوأ نوع من العدوان الروسي"، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

ومن جانبه أكد مدرب إسرائيلي يُدعى "ر": "لقد أعادت الدولة بأكملها تنظيم نفسها للحرب في فترة زمنية قصيرة للغاية"، مضيفا " لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لهم، أثناء البرنامج التدريبي تقيأ الكثير منهم بسبب الجهد والصدمة، يتقيئون، ويهدئون ويعودون لأنه لا يوجد خيار آخر".

ومن جهته قال الضابط الإسرائيلي السابق المسؤول عن البرنامج، والمُعرف باسم "داني" ، إن البرنامج بدأ كمهمة إنقاذ لليهود الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المنكوبة بالحرب في أوكرانيا، والذين بدأوا بسرعة في طلب مرافقة مسلحين مع تصاعد القتال"، مشيرا إلى أنه "عندما تصل لأول مرة إلى بلد يواجه الحرب، فإنك تدرك المسؤولية التي تتحملها تجاه بلدك، وأهمية الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي لحماية وطنك".

وبحسب الصحيفة، فإن هؤلاء المدربين لديهم تجربة قتالية غنية، ولديهم خبرة في مجال التدريب والقيادة العسكرية في إسرائيل، وانتقلوا إلى أوكرانيا مباشرة بعد الغزو الروسي، في مهمة وحيدة هي تدريب الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين الإسرائيليين دربوا مدنيين أوكرانيين على استخدام سلاح "تافور" الإسرائيلي، من أجل المشاركة في معارك ضد جنود الجيش الروسي.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن المكان الذي يجري فيه التدريب "سري للغاية"، مشيرةً إلى أنّه "منشأة ضخمة تضم عدة مبانٍ صناعية في غرب أوكرانيا".

يشار إلى أن الإسرائيليون المشاركون في برنامج التدريب قالوا "إنهم لا يعتقدون أن الغزو الروسي سينتهي قريبًا".