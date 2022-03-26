صواريخ روسية تستهدف مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية وتتسبب في خسائر جسيمة

"الروس أطلقوا 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة"

أكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات روسية و5 صواريخ كروز على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام إن "الروس أطلقوا 6 صواريخ بعيدة المدى أسقط الدفاع الجوي بعضها وأصاب البعض الآخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة". مؤكدة أن "نتائج هذه الضربة الصاروخية للمحتلين يتم تقييمها"، وأرفق الإعلان بصورة تظهر فقط جزءا محترقا من مبنى إسمنتي، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكان الجيش الأوكراني قد أكد في وقت سابق أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت أمس الجمعة مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ"خسائر جسيمة".

ومن جانب آخر، كان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قال الاثنين الماضي، إن "الطيران وأنظمة الدفاع الجوي صدت حتى الآن محاولات الجيش الروسي للسيطرة على الأجواء الأوكرانية التي دافع الطيارون الأوكرانيون عنها ببراعة كبيرة".

وضاعفت روسيا عملياتها الجوية والبحرية في مواجهة مقاومة القوات الأوكرانية، بحسب المسؤول الأميركي، لكن هذه العمليات لا تتجلى في قتال جوي، إذ يميل سلاح الجو الروسي إلى إطلاق صواريخ جو - أرض على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي أو البيلاروسي.

يشار أنه على مدى شهر منذ بدأ الروس اجتياحهم العسكري لأوكرانيا، فشلت قواتهم في السيطرة على أي مدينة كبرى. وواجه هجومهم مقاومة شديدة من قوات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتوقفوا عند بوابات كييف.