الرئيس الفرنسي يؤكد أن بلاده وتركيا واليونان ستنفذ عملية إجلاء إنسانية من ماريوبول

قال الرئيس الفرنسي "سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن "فرنسا وتركيا واليونان ستنفذ عملية إنسانية للإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال الرئيس الفرنسي "سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول"، مضيفا بعد قمة أوروبية في بروكسل "سأجري في غضون 48 إلى 72 ساعة محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع التفاصيل بشكل صحيح وتأمين الترتيبات".

وتابع الرئيس الفرنسي "آمل إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في هذه العملية"، مؤكدا أنه "من الممكن" تنفيذ الإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "فرق الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) تحدثت أمس الجمعة مع رئيس بلدية ماريوبول "المدينة التي تعد أكثر من 400 ألف نسمة ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم 150 ألف نسمة" يعيشون "في أوضاع مأساوية".

يشار أنه لقي مصرعه أكثر من ألفي مدني في ماريوبول، وفق أحدث حصيلة أعلنتها البلدية.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان قد أكد أنه لا يزال حوالي 100 ألف شخص عالقين في المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف والمحاصرة من القوات الروسية.