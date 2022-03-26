الرئيس الأمريكي يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

"الرئيس الأمريكي، جلس في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي"

أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته لبولندا، اليوم السبت، أنه أجرى محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وقال الصحافيون، إن "الرئيس الأمريكي، جلس في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف".