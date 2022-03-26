اليوم الـ31 للحرب في أوكرانيا:موسكو تعيد تركيز هجومها على دونباس وبايدن يلتقي لاجئين في بولندا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن السبت في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الغزو الروسي لبلادهم، في وقت أعلن الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا "هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن ووزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف".

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر سياسي في الدوحة.

ميدانيا، أكدت رئاسة أركان الجيش الأوكراني في بيانها الأخير فجر السبت "إلحاق خسائر جسيمة بالمحتل الروسي" في منطقة دونيتسك ولوغانسك، أكبر مدينتين في دونباس حيث أعلنت موسكو تركيز هجومها من الآن فصاعدا. وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية إسقاط ثلاث طائرات وتدمير ثماني دبابات ومقتل حوالى 170 جنديا من الجانب الروسي.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية عن معركة للسيطرة على قريتي نوفوباخموتيفكا ونوفوميخايليفكا قرب دونيتسك.

كما ذكرت الوزارة أن صواريخ من طراز كاليبر دمرت مستودع اسلحة وذخائر في منطقة جيتومير قرب قرية فيليكي كوروفينتسي إلى غرب كييف في 25 آذار/مارس، كما أصيب مستودع وقود قرب مدينة ميكولاييف (جنوب) بحسب المصدر ذاته.

وأحدثت قيادة القوات الروسية مفاجأة إذ أعلنت الجمعة "تركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس"، ما يتباين مع تأكيدات موسكو حتى الآن بأن هجومها يهدف إلى "نزع السلاح واجتثاث النازية" في أوكرانيا ككل وليس فقط في المنطقة التي تضم "الجمهوريتين" الانفصاليتين المواليتين لروسيا.