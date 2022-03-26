بايدن في بولندا: بوتين لا يستطيع البقاء في السلطة، والحرب في أوكرانيا قد فشلت بالفعل

بايدن: الحرب في أوكرانيا كانت بمثابة فشل استراتيجي لروسيا

كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم (السبت) هجماته على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، معلنا أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" في أعقاب الحرب في أوكرانيا. في خطاب ألقاه في وارسو، عاصمة بولندا.

وأعلن بايدن أن الحرب في أوكرانيا كانت بالفعل بمثابة فشل استراتيجي لروسيا، لكنه دعا أوروبا للاستعداد للقادم: " يجب ان نسلح انفسنا لمعركة طويلة ".

وفي كلمة ألقاها في القصر الملكي في وارسو ، قال بايدن عن بوتين: "بحق الله ، هذا الرجل لا يستطيع البقاء في السلطة".

ونُشرت تصريحات بايدن على الفور في وسائل الإعلام العالمية على أنها دعوة لتغيير النظام في روسيا، لكن البيت الأبيض سرعان ما أصدر بيانًا زعم فيه أن الرئيس لم يدعو إلى تغيير النظام. هذه رسالة غريبة إلى حد ما بالنظر إلى أن بايدن قال الكلمات في خطاب معد مسبقًا، لذلك من الواضح أن كل كلمة فيه تم اختيارها بعناية.

وفي بيان، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن نية بايدن لم تكن السماح لبوتين بالتمتع بالسيطرة على جيران روسيا أو المنطقة: "لم يتحدث عن سيطرة بوتين على روسيا أو تغيير النظام".