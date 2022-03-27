اليوم الـ 32 للحرب في أوكرانيا: بايدن يؤكد أن النزاع في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا ويحذرها من "التقدم" داخل أراضي الأطلسي

وصف بايدن مقاومة أوكرانيا بمواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية" وتوقع أن تكون طويلة

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء السبت القوات الروسية من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو.

ووصف بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة"، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة". وأوضح البيت الأبيض لاحقا، أنّ بايدن لم يدع إلى "تغيير النظام" في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على تصريحات بايدن بعد ظهر السبت، لوكالة "تاس" للأنباء "على أيّ رئيس دولة أن يبقى حذرًا"، مضيفًا "وطبعًا، كلّ مرة، تضيّق الإهانات الشخصية من هذا النوع نطاق علاقاتنا الثنائية مع الإدارة الأميركية الحالية".