اليوم الـ 32 للحرب في أوكرانيا: بايدن يؤكد أن النزاع في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا ويحذرها من "التقدم" داخل أراضي الأطلسي
وصف بايدن مقاومة أوكرانيا بمواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية" وتوقع أن تكون طويلة
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن مساء السبت القوات الروسية من "التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، واصفًا النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو.
ووصف بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة"، مضيفًا في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة". وأوضح البيت الأبيض لاحقا، أنّ بايدن لم يدع إلى "تغيير النظام" في روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على تصريحات بايدن بعد ظهر السبت، لوكالة "تاس" للأنباء "على أيّ رئيس دولة أن يبقى حذرًا"، مضيفًا "وطبعًا، كلّ مرة، تضيّق الإهانات الشخصية من هذا النوع نطاق علاقاتنا الثنائية مع الإدارة الأميركية الحالية".
27 مارس 2022
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية، أراضي هذه الجمهورية الشعبية.
وذكرت الممثلية، في بيانها اليوم، أن القصف أسفر عن إصابة 20 مدنيا بجروح.
قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، إنها دمرت 19 آلية عسكرية روسية في إقليم دونباس، متحدثة عن معنويات متردية في صفوف القوات المهاجمة. وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان أن قواتها صدت 7 هجمات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، حيث دمّر جنود أوكرانيون 8 دبابات و8 وحدات مصفحة و 3 آليات.
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نفت روسيا مزاعم جنرال أميركي قال إن المكسيك وكر لجواسيس موسكو، واصفة هذه التصريحات بـ "غير المقبولة".
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، السبت، أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها من أوكرانيا. وأضافت تراس إن على الكرملين أن يتعهد أيضا بعدم ارتكاب أي عدوان آخر ضد أوكرانيا حتى يتم رفع العقوبات المفروضة على مئات الشخصيات والكيانات الروسية.