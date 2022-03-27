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أوكرانيا: القوات الروسية استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض ضد جنودنا في شرق البلاد

i24news

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ملابس متناثرة جراء القصف الروسي على بناية في خاركيف ، أوكرانيا ، 26 مارس ، 2022.
AP Photo/Efrem Lukatskyملابس متناثرة جراء القصف الروسي على بناية في خاركيف ، أوكرانيا ، 26 مارس ، 2022.

دعا الرئيس زيلنسكي الولايات المتحدة وأوروبا إلى توفير المزيد من الدفاع لأوكرانيا بحجة أن أمن أوروبا في خطر

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الولايات المتحدة وأوروبا إلى توفير المزيد من الدفاع لأوكرانيا بحجة أن أمن أوروبا في خطر. وأوضح زلينسكي أنه ليس بوسع بلاده إسقاط صواريخ روسية بواسطة بنادق صيد ورشاشات، على ما أفاد موقع N12. وبحسب مزاعم ساقتها بعض المصادر الأوكرانية الليلة فإن القوات الروسية استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض شرقي البلاد.

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وإزاء العمليات الحربية التي تنفذها روسيا في عمق أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لبولندا، أمس (السبت): "بوتين لا يستطيع البقاء في السلطة. ورأى بايدن أن روسيا تعود بسببه إلى القرن التاسع عشر وأضاف "لن يفوزوا أبدًا في أوكرانيا".

 وردا على بيان الرئيس الأمريكي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "هذا الأمر لا يتم بقرار من بايدن بل هو قرار الشعب الروسي".