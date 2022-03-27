جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في تركيا بين 28 و30 آذار/مارس

كانت جولة مماثلة جرت في العاشر من آذار/مارس في مدينة أنطاليا التركية

يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتبارا من الإثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما اعلن أحد المفاوضين الاوكرانيين دافيد أراخاميا الاحد.

كذلك، نقلت وكالات الانباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه اشار الى يومي الثلاثاء والاربعاء.

وكتب دافيد اراخاميا على صفحته على فيسبوك "خلال المباحثات اليوم عبر تقنية الفيديو، اتخذ قرار بعقد الجولة المباشرة المقبلة في تركيا بين 28 و30 آذار/مارس".

وكانت جولة مماثلة جرت في العاشر من آذار/مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس.