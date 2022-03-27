تقرير: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

جاء هذا خلال اجتماع وزير الخارجية الامريكية بلينكن مع وزير الخارجية يائير لابيد

أفادت قناة " N12" الاسرائيلي أن وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن طلب من إسرائيل توسيع مساعداتها الى أوكرانيا، وبحسب التقرير قال بلينكن إن الولايات المتحدة ستكون سعيدة إن قامت إسرائيل بإرسال مساعدات عسكرية لدولة في اوروبا الشرقية، وكان الرد الاسرائيلي على الطلب بأن "هذا أمرا ليس بسيطا ولن يحدث مباشرة".

واتهم الرئيس الاوكراني فلودومير زلنسكي بوقت سابق الغرب بعدم الشجاعة بالوقت التي تحارب فيه بلاده لصد القوات الروسية،موجها نداءا غاضبا للحصول على مقاتلات حربية ودبابات. وانتقد زلنسكي بشدة المماطلة الغربية بموضوع تسليم طائرات وأسلحة بالوقت الذي تقتل فيه الهجمات الروسية المواطنين.

ويشار الى أن زلنسكي طالب خلال كلمته أمام الكنيست الاسبوع الماضي اسرائيل بتقديم مساعدة عسكرية لبلاده، وتسليمهم منظومة قبة حديدية والتي تنتجها اسرائيل للتصدي للصواريخ الروسية.