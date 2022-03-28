اليوم الـ 33 للحرب في أوكرانيا: كييف تطالب مجلس الأمن بنزع السلاح من المنطقة حول محطة تشرنوبيل

القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يلحق الأضرار بالمحطة

طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل النووية خالية من الأسلحة وإرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات القوات الروسية.

واشارت إيرينا إلى أن"القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة".

وقالت فيريشتشوك على حسابها على تيليغرام "في سياق الأمان النووي تمثل التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية للجنود الروس تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين".