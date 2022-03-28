لافروف: لدى روسيا الكثير من الشركاء حول العالم وعلاقات جيدة مع العديد من المنظمات

لافروف "الرئيس بوتين أكد مرارا استعداده للقاء مع نظيره الأوكراني بشرط أن يكون هذا اللقاء معدا جيدا"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، أن لدى بلاده علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط ودول لاتينية وإفريقية عديدة، مضيفا أن لدى روسيا الكثير من الشركاء حول العالم وعلاقات جيدة بالعديد من المنظمات.

ووجه سيرجي لافروف انتقادات لاذعة إلى واشنطن, في خضم الحرب الكلامية المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، معتبرا أن "الإدارة الأميركية التي تنظّر من أجل نشر الديمقراطية في العالم، تنتهج مع الدول الأخرى نهجا ديكتاتوريا، محاولة فرض قيمها وثقافتها"، مضيفا أنها "أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان من أجل مناوئة موسكو"، حسب موقع العربية.

وأكد سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي، أن "المشاعر المعادية لروسيا موجودة في دول الغرب منذ سنوات طويلة"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطا على بلاده بهدف عزلها وسلب استقلالها".

وتابع لافروف، أن "بلاده معتادة على مواجهة العقوبات، وإن كانت تلك الموجة غير مسبوقة في تاريخ الدول والأمم المتحدة حتى وفق تعبيره"، معتبرا أن "الغرب يشعر بالخزي لأن خططه بتحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا، فشلت، لذلك فرض العقوبات"، وفق تعبيره.

وأعرب لافروف عن أمله في أن "تتوج الجولة القادمة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول بنجاح يتمثل في المقام الأول في وقع قتل أهالي دونباس"، مردفا أن "الرئيس بوتين أكد مرارا استعداده للقاء مع نظيره الأوكراني بشرط أن يكون هذا اللقاء معدا جيدا".