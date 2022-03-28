الكرملين: من غير المرجح أن تبدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا اليوم في تركيا أو غدا الثلاثاء

"لم يتم إحراز أي تقدم بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن "محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا قد تبدأ في تركيا غداً الثلاثاء، لافتاً إلى أنه "من المهم أن تعقد المحادثات وجهاً لوجه، على الرغم من التقدم الضئيل في المفاوضات حتى الآن".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما لفتت تركيا إلى أن المحادثات قد تبدأ اليوم الإثنين، إن "ذلك غير مرجح، لأن المفاوضين سيصلون إلى تركيا اليوم"، مؤكدا أنه "لم يتم إحراز أي تقدم بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، مشيراً إلى "أن المحادثات فشلت حتى الآن في تحقيق أي انفراجة"، حسب موقع العربي الجديد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس الأحد، على "استضافة إسطنبول المحادثات التي تأمل أنقرة أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار".

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المزمع إجراؤها في إسطنبول، بالقول إن "ثمة فرصة وحاجة لعقد لقاء وجهاً لوجه في تركيا" مع روسيا.