وضع "كارثي" في ماريوبول قبل جولة مفاوضات جديدة بين أوكرانيا وروسيا

أدان الرئيس الأوكراني الحصار الشامل المفروض على هذه المدينة والتي لا يزال نحو 100 ألف شخص عالقين فيها

أعلنت السلطات في اوكرانيا عن وضع كارثي في ماريوبول، المرفأ الاستراتيجي المحاصر الذي يقصفه الجيش الروسي منذ نهاية شباط/فبراير، عشية جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في اسطنبول.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليا ملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا لفرانس برس عبر الهاتف "دُفن نحو 5000 شخص (في ماريوبول) لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل". وأضافت أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد الأشخاص العالقين تحت الركام.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصار الشامل المفروض على هذه المدينة والتي لا يزال نحو 100 ألف شخص عالقين فيها.

وقال مساء الأحد "جميع مداخل ومنافذ المدينة مغلقة(...) يستحيل إدخال الطعام والأدوية إلى ماريوبول". وأضاف أن "القوات الروسية تقصف قوافل المساعدات الإنسانية وتقتل السائقين"، مشيرا إلى أن الشوارع امتلأت بـ"الجثث" التي لا يمكن دفنها.

وبعد إعلان موسكو الجمعة عن "تركيز جهودها على تحرير دونباس"، قد "يتفاقم" وضع هذا الميناء الاستراتيجي المطل على بحر آزوف الواقع في أقصى جنوب هذا الحوض المنجمي، كما حذر أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئاسة الأوكرانية في رسالة فيديو على تلغرام.

وبعد أسبوعين على قصف مسرح المدينة، ما زال مصير مئات المدنيين الذين لجأوا إليه مجهولا. وبناء على شهادات من شهود العيان، تفيد البلدية بأن حصيلة قتلى المسرح قد تكون حوالى 300 شخص. وكانت مسؤولة بلدية في ماريوبول فرت من المدينة يوم القصف قالت لوكالة فرانس برس إن نشر أي حصيلة للضحايا مستحيل بسبب خطوط الاتصال الرديئة وغياب السلطات المحلية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أو الثلاثاء لتنظيم عملية إجلاء من المدينة. ولا يزال ماكرون، الذي تحدث ثماني مرات مع بوتين منذ بداية الغزو الروسي، مقتنعًا بأن الحوار مع موسكو لا يزال ممكنًا "لوقف الحرب.

وعلى المستوى الدبلوماسي، وصل المفاوضون الروس الاثنين إلى اسطنبول لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع الأوكرانيين من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، بحسب صور بثتها قناة "ان تي في" التركية. وكانت محادثات سابقة قد جرت في العاشر من آذار/مارس في مدينة أنطاليا التركية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا من دون أن تؤدي الى تقدم ملموس. وتواصلت المفاوضات مذاك عبر الفيديو ووصفها الجانبان بأنها "صعبة".