اليوم الـ 34 للحرب في أوكرانيا: واشنطن تدعم الناتو بألمانيا وزيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات ضد روسيا
طالب زيلينسكي الدول الغربية، بأن تشمل العقوبات ضد روسيا حظر النفط، حتى لا تكون لموسكو الحرية في التصعيد
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تشديد العقوبات سريعا ضد روسيا، فيما تحركت أمريكا لدعم الناتو في ألمانيا.وطالب زيلينسكي الدول الغربية، بأن تشمل العقوبات ضد روسيا حظر النفط، حتى لا تكون لموسكو الحرية في تصعيد تصرفاتها حيال بلاده.
وقال في كلمته الليلية المصورة للأوكرانيين وهو يبدو عليه الغضب بوضوح، إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات، وهو ما تلاه الغزو.
ومن جهته قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إنه "سيرسل إلى ألمانيا ستّ طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي" مشيرا إلى إنّ "طائرات إي آيه-18جي لا يتمّ نشرها لكي تُستخدم ضدّ القوات الروسية في أوكرانيا"، بل "تماشياً مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي".
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان أمس الإثنين، أن 3 ملايين و866 ألفا و224 أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة أكثر من نصفهم إلى بولندا،وأشارت إلى لجوء مليونين و293 ألفا و833 أوكرانيا إلى بولندا، و595 ألفا و868 إلى رومانيا، و383 ألفا و627 إلى مولدوفا.
وأوضحت أن 113 ألفا عبروا إلى روسيا في الفترة بين 21 و23 فبراير من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، في ما أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1151 مدنيا وإصابة 1824 آخرين في أوكرانيا .
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29 مارس 2022
دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الاثنين مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوّعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول.
حددت روسيا مساء الإثنين، حالة استخدامها لـ"الأسلحة النووية"، وذلك في اول رد فعل رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع "بي بي إس"، إن روسيا سوف تستخدم الأسلحة النووية فقط في حال واجهت "تهديدًا لوجودها".
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ مرتزقة روساً من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.
أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الإثنين أنّ القوات الأوكرانية "حرّرت" بلدة إربين، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف، من القوات الروسية.