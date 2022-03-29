وصول الوفد الأوكراني إلى تركيا لاستئناف المحادثات لوقف الحرب مع روسيا

تتقدم الطلبات الروسية مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن أي نية للانضمام إلى الناتو وزيلينسكي مستعد لتقديم تنازلات

وصل الوفد الأوكراني صباح الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة، لمواصلة المحادثات مع الوفد الروسي، حول وقف الحرب المستعرة في المدن الرئيسة في أوكرانيا.

يرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف وميخائيل بودولياك، رئيس مكتب الرئيس زيلينسكي، ويشدد هذان على أن الأولوية القصوى لأوكرانيا هي ضمان وقف إطلاق النار، إلى جانب تشكيكهما بإمكانية حدوث ذلك، على ما أفادت الـ بي بي سي.

وتتواصل المحادثات بين الوفدين وجها لوجه بعد أكثر من أسبوعين لم يجتمع فيهما الوفدان، وفق النشر في واينت. وتتقدم الطلبات الروسية مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن أي نية للانضمام إلى الناتو، وهي قضية وجد زيلينسكي نفسه يصرح أنه مستعد لتقديم تنازلات بشأنها.

يذكر أنه بعد أربعة أيام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني أنه وقع على طلب رسمي لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف زيلنسكي أنه طلب من الاتحاد السماح لأوكرانيا بقبولها كعضو في الاتحاد على الفور كجزء من إجراء خاص، بعد الغزو الروسي لأراضيها.